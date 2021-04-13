شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العَلم.. روسيا تعرقل جلسة لمجلس الأمن بسبب كوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

عرقلت روسيا، الثلاثاء، جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن حول كوسوفو، بعدما طالبت بنزع علم هذا البلد من خلف ممثلته، في حدث غير مسبوق في الأمم المتحدة منذ بدء الجائحة.

وأكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن «ثمانية أعضاء من أصل 15 في مجلس الأمن لا يعترفون بكوسوفو كدولة». وأوضح أن روسيا لا تعارض أن تتحدث ممثلة كوسوفو وزيرة الخارجية دونيكا جيرفالا، خلال الجلسة. وقال دبلوماسي يمثل المملكة المتحدة، إن اجتماعات مجلس الأمن عبر الفيديو ليست رسمية، وأثناء الجلسة الأخيرة حول كوسوفو كان علم هذا البلد موضوعاً خلف ممثله.

وفي أعقاب ذلك، طلبت فيتنام، رئيسة اللجنة، وقف الاجتماع لإجراء مشاورات مغلقة، قبل أن تعلن أن الاجتماعات عبر الفيديو لديها طابع غير رسمي، وأن خلفيات الشاشة ليس لديها أي تأثير في سير الجلسات.

وعندما جاء دوره في الكلام، ندّد ديمتري بوليانسكي الذي كان غضبه واضحاً، بـ«قلة احترام» ممثلة كوسوفو، معتبراً أن وجود علم بلدها «غير مقبول» بالنسبة إلى أغلبية الدول الأعضاء في المجلس. ولفت إلى أن القرار النهائي قضى بالقول «مهما كانت الخلفية المختارة، مهما كان العلم، وحتى لو كان برج إيفل في الخلفية، فإن ذلك ليس لديه أي أهمية، ولا يشكل سابقة».

وبسبب الجائحة لا تعمل أعلى هيئة أممية منذ اكثر من عام إلا عبر الفيديو. وأثناء الجلسات الحضورية في قاعتها التقليدية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يتحدث ممثلو الدول المعنية من دون وضع علم بلدهم إلى جانبهم.

ولا تعترف روسيا بكوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008.