شكرا لقرائتكم خبر عن موفد بايدن لشؤون المناخ يتوجه إلى الصين هذا الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، في بيان، أن موفد الرئيس جو بايدن لشؤون المناخ، جون كيري سيتوجه هذا الأسبوع إلى شنجهاي، في أول زيارة يقوم بها عضو في الإدارة الأمريكية إلى الصين.

وبحسب البيان، يزور كيري شنجهاي ثم كوريا الجنوبية بين 14 و17 إبريل/ نيسان الجاري؛ بهدف التحضير لقمة بايدن المفترضة المقبلة حول المناخ يومي 22 و23 من الشهر الجاري، ولمؤتمر جلاسكو الموسع المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.