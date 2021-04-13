شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهنئ مسلمي العالم بحلول شهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنّأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، المسلمين في العالم بقدوم شهر رمضان المبارك، مشدداً على أهمية دور المسلمين في تأسيس الولايات المتحدة وتركيبتها الاجتماعية، ودورهم الحالي في مكافحة جائحة كورونا، بحسب بيان نشره البيت الأبيض.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، أرسل أنا وجيل أحر، تحياتنا، وأطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم».

وأضاف بايدن في بيان البيت الأبيض: «مع بدء الأمريكيين المسلمين صيامهم الغد(أمس)، نتذكر الصعوبات التي واجهناها هذا العام. خلال الجائحة، لا يمكن للأصدقاء والأحباء الاجتماع للاحتفال سوياً، وعائلات عدة ستجلس وحدها لتناول الإفطار من دون أحبائها». وتابع: «لكن المجتمعات المسلمة تبدأ هذا الشهر بأمل جديد. العديد سيركزون وعيهم على وجود الله في حياتهم، وتأكيد التزامهم بخدمة الآخرين، وهو أمر يمليه عليهم إيمانهم، والتعبير عن الامتنان والشكر للهبات التي يتمتعون بها».

ونبّه بايدن إلى أهمية دور مسلمي أمريكا قائلاً: «إن الأمريكيين المسلمين أثروا بلادنا منذ تأسيسها، إنهم يمتازون بالتنوع والاختلاف مثل أمريكا التي ساهموا في تأسيسها. اليوم، المسلمون يقودون جهود مكافحة «كوفيد-19»، ويلعبون دوراً رئيسياً في تطوير اللقاحات، ويتقدمون العمال في قطاع الرعاية الصحية، إنهم يخلقون فرصاً للتوظيف كرواد وأصحاب أعمال، ويخاطرون بحياتهم للاستجابة للطوارئ والتعليم في المدارس، ويخدمون بتفانٍ في القطاعات العامة عبر البلاد، ويشكلون عنصراً أساسياً في تحقيق المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية».

وندد بايدن بالهجمات العنصرية وحملات التنمر التي يتعرض لها حالياً مسلمو أمريكا، واعتبرها نوعاً من «جرائم الكراهية»، و«غير مقبولة»، مشدداً على ضرورة وقفها. مشيراً إلى قرارات عدة أصدرتها إدارته لوقف التمييز ضد المسلمين.

واختتم بايدن بيانه قائلاً: «نتذكر أولئك الذين فقدناهم منذ رمضان الماضي، نشعر بالتفاؤل لأيام أفضل، وكما يذكّرنا القرآن الكريم «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، وهو الذي سيقودنا من الظلمة إلى النور».

وأوضح بايدن أن الاحتفال بشهر رمضان في البيت الأبيض سيكون افتراضياً، إلا أنه قرر، برفقة زوجته جيل، إحياء مراسم بالعيد في البيت الأبيض شخصياً العام المقبل.