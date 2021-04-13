شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقف 176 شخصاً بتهم فساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية، الثلاثاء، القبض على 176 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون في وزارات عدة، بتهم فساد تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير.

وذكر بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أن «فرق الرقابة ومكافحة الفساد باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات».

وأوضحت الهيئة: «تم توقيف المتهمين لتورطهم بقضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء». ودعت الهيئة الجميع بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وذلك لحماية المال العام، والحفاظ عليه.