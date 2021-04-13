شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلق الرحلات الجوية مع البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أعلنت فرنسا الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى البرازيل لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا تم اكتشافها هناك للمرة الأولى.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، أمام البرلمان،:«لاحظنا أن الوضع يزداد سوءاً، وقررنا تعليق جميع الرحلات الجوية بين فرنسا والبرازيل حتى إشعار آخر». وكان أطباء فرنسيين بارزين طالبوا الحكومة منذ أيام بوقف كل حركة النقل الجوي مع البرازيل. وقال وزير الصحة أوليفييه فيران قبل شهر، إن حوالي 6 % من إصابات كوفيد-19 في فرنسا كانت من السلالات الأكثر عدوى التي رصدت للمرة الأولى في البرازيل وجنوب إفريقيا.