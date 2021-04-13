شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن، قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من مايو/أيار المقبل، الموعد الذي حدد في اتفاق مع حركة «طالبان»، على أن تنسحب من دون شروط بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وصرح المسؤول للصحفيين: «سنبدأ انسحاباً منظماً للقوات المتبقية قبل الأول من مايو/أيار المقبل، ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية من البلاد قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر»، مضيفاً، «أبلغنا طالبان من دون أي التباس أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأمريكيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن».

من جهة أخرى، أعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها ستستضيف مؤتمر السلام الدولي حول أفغانستان في إسطنبول في الفترة من 24 إبريل/ نيسان الجاري، إلى 4 مايو/أيار المقبل، بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية وعن «طالبان»، وكان متحدث باسم «طالبان» أعلن الاثنين، أن الحركة ليست مستعدة لحضور مؤتمر السلام في تركيا حال انعقاده هذا الأسبوع.