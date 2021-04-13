شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها تحت إمرة السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت إمرة السودان، بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل، على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بينهما.

وأوضح معيط، في بيان أصدرته الوزارة الثلاثاء، بالتزامن مع ختام زيارته الرسمية إلى الخرطوم، والتي استمرت يومين، أنه التقى، خلال الزيارة، عدداً من كبار المسؤولين بالحكومة السودانية، واتحاد أصحاب العمل السوداني.

وأكد معيط أن مصر تتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية مع السودان، انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد في تعزيز سبل التعاون بين الدولتين، في شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادي؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجاري.

وأضاف الوزير، أن زيارته إلى السودان، كانت ناجحة وشهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين بالبنك، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، ووالي ولاية الخرطوم. وقد تم التوافق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير، في ختام زيارته الناجحة إلى السودان، «إننا نتطلع أن تنعكس روح التعاون البناء بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، وأن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة، تحقيقاً للتكامل الاقتصادي المنشود، خاصة في ظل تأكيدات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً يلمسه شعبا وادي النيل».