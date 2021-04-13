شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه الحكومة بتطوير نظم إدارة المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة إدارة مياه الري، بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي، عقد اجتماعاً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة،السيد القصير، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس،تناول متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

واطلع السيسي على جهود إنشاء منظومة الري الذكي، التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، حيث تستخدم أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، ما يحقق فوائد متعددة، أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية، وتوفير كميات الأسمدة المستخدمة، إلى جانب توفير مياه الري.

وأضاف المتحدث أن السيسي وجه بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة، لتكون في متناول الفلاحين، بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.

كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي، وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة.

وقد وجه السيسي بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى مصر، بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة، لرفع كفاءة إدارة مياه الري، وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي، لتبطين الترع، ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

ووجه السيسي بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية، للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.