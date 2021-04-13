شكرا لقرائتكم خبر عن عنف عرقي يوقع قتلى بالكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكونغو الديمقراطية - أ ف ب

لقي عشرة أشخاص حتفهم، وأصيب 34 آخرون، خلال أعمال عنف عرقية اندلعت الاثنين والثلاثاء، في جوما شرقي الكونغو الديمقراطية؛ حيث حظرت السلطات أي تظاهرات، بعد تحرّكات للسكان، للتنديد بمجازر بحق مدنيين.

وقال حاكم ولاية شمال كيفو، كارلي نزانزو: «هذا الصباح الثلاثاء، ارتفعت الحصيلة إلى عشرة قتلى، و34 جريحاً في الصدامات بين مجموعة تحمل أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقوات الأمن». وأضاف: «نطلب من السكان عدم الاستسلام للتلاعب؛ لأن الحكومة المحلية تعمل جاهدة لاستعادة الأمن». وأعلن نزانزو منع التظاهرات كافة على أراضي الولاية.

ونشبت أعمال العنف بين ماتنيّتي «ناندي» و«كومو» اللذين يقطنون في القسم الشمالي من غوما. ويتهم أفراد إتنية «كومو» آخرين من «ناندي» بتنظيم تظاهرات ضد بعثة الأمم المتحدة في المنطقة، ما تسبب بشلل في مدن شمالي كيفو.

وفي شمال كيفو، شلت مدن عدة بسبب إضراب عام استمرّ عشرة أيام بدأته مجموعات ضغط وحركات مواطنين؛ للتنديد بما اعتبرته عدم تحرك بعثة الأمم المتحدة، حيال مجازر المدنيين في المنطقة. وتشهد ولاية بيني أعمال عنف أدت إلى أكثر من ستة آلاف قتيل منذ العام 2013، بحسب مصادر محلية.