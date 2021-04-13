شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مدير جديد لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بالقوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن الرئيس المدير العام المعين حديثاً على رأس وكالة الأنباء التونسية الحكومية «وات» من الدخول إلى مقر عمله في حماية الشرطة، بعدما منعه صحفيون يحتجون على هذا التعيين «السياسي»، فيما تعرض صحفيون معتصمون للضرب على أيدي قوات الأمن خلال مراسم تنصيب مدير جديد مستعيناً بالقوة العامة.

وينفذ العشرات من الصحفيين العاملين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء احتجاجات متواصلة منذ تعيين كمال بن يونس مطلع أبريل/نيسان من قبل الحكومة ومنعوه من الدخول إلى مكتبه الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أحد المحتجين يصرخ في وجه المدير العام الجديد المحاط بقوات من الأمن قائلاً «بهذه الطريقة تريدون تسيير الوكالة» وأفاد صحفيون من الوكالة الحكومية بأن الحكومة تحاول بسط يدها على الإعلام العمومي «عبر تعيينات سياسية».

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين «بعملية اقتحام وكالة تونس إفريقيا للأنباء من قبل قوات البوليس معتبرة أن إقحام البوليس في الشأن الإعلامي هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق».

كما طالبت الحكومة بـ«مراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الإعلام وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات بدل السعي نحو تدجينها لخدمة أجندات سياسية وحزبية ضيقة».