شكرا لقرائتكم خبر عن «إدنبره الدولي للفنون» ينطلق أغسطس في الهواء الطلق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إدنبره - أ ف ب

تقام النسخة المقبلة من مهرجان، إدنبره الدولي للفنون، في أغسطس/ آب المقبل في الهواء الطلق بصيغة مختلفة، بسبب الحالة الصحية، بحسب ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

واعتبر مدير المهرجان فيرجوس لاينهان في بيان، أن برنامج هذا العام يتيح للمهرجان «أفضل فرصة لتقديم موسم من العروض الحية من 7 إلى 29 أغسطس/ آب، فيما لا تزال المخاوف قائمة» في ما يتعلق بالوضع الصحي في المرحلة المقبلة.

وستخصص ثلاث مساحات خارجية مؤقتة في مواقع شهيرة في المدينة لإقامة أنشطة المهرجان الذي يجذب سنوياً كبار الموسيقيين والممثلين والفنانين في العالم. وستكون المسارح المقامة في الهواء الطلق مغطاة، فيما توزع المقاعد بطريقة تراعي التباعد الاجتماعي.

ويضم المهرجان أكثر من خمسة آلاف نشاط تقام خلال شهر أغسطس/ آب في العاصمة الاسكتلندية، يشارك فيها 25 ألف فنان وكاتب وممثل وموسيقي من 70 دولة، ويحضرها نحو 4,4 مليون متفرج.

وتسببت جائحة كورونا إلغاء دورته العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً. وانطلق المهرجان في العام 1947 كوسيلة للتوفيق بين الشعوب والأمم من خلال الفن بعد الحرب العالمية. وألغيت المهرجانات الفنية والموسيقية كإدنبره وجلاستونبري العام الماضي في ضوء الإجراءات التي فرضتها الحكومة بمنع التجمعات الجماهيرية سعياً إلى الحد من تفشّي كورونا.