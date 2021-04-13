الرقائق على طاولة الحوار

من أهم الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» عدم الاستخفاف بالتكنولوجيا واعتبار الوصول إليها أمراً سهلاً وفي متناول اليد. فالتعليم والأعمال والطب والنقل والبنية التحتية، كلها قطاعات باتت تعتمد وبشكل متزايد على الحوسبة السحابية، والشبكات اللاسلكية، والنطاق العريض، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية الأخرى.

وتعتبر أشباه الموصّلات، أو «الرقائق»، التي يتم الحصول عليها اليوم بشكل أساسي من خارج الولايات المتحدة، العقول التي تدعم هذه التقنيات الأساسية، والعمود الفقري للقدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية وللأمن القومي.

لقد توقف في العام الماضي توريد أشباه الموصلات بالتزامن مع نمو الطلب وسط اضطرابات سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالوباء، وأُغلقت خطوط التصنيع في الصناعات الرئيسية، وتباطأ تسليم المنتجات.

قد يؤدي نقص المعروض في المستقبل إلى آثار اقتصادية مدمرة، أو ما هو أسوأ من ذلك بكثير، من خلال تعريض دفاع الولايات المتحدة وأمنها الوطني للخطر. وبلغة الأرقام، انخفضت حصة البلاد في تصنيع الرقائق العالمية من 37% في عام 1990 إلى 12% اليوم، والطريقة الوحيدة لمعالجة هذا الخطر الاقتصادي وما يجرّه خلفه من تبعات وخيمة على الأمن القومي، هي ببساطة زيادة قدرة تصنيع أشباه الموصّلات محلياً، وتحفيز خلق الوظائف الأمريكية ذات الصلة. فالحاجة باتت ملحّة وتتطلب تعاوناً جديّاً بين القطاعين الخاص والعام.

أعلنت «إنتل» في الشهر الماضي عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار لتوسيع قدرتها التصنيعية، بما في ذلك إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج الرقائق في أريزونا، وفرع جديد للشركة يسمى «إنتل فاوندري سيرفيسرز» والذي سيشهد إنتاج مسابك إنتل، ويوفر القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة وأوروبا لشركات وحكومات أخرى. ما سيخلق أكثر من 3 آلاف وظيفة دائمة عالية التقنية ذات أجور عالية، وأكثر من 3 آلاف وظيفة مؤقتة لعمال البناء، بالإضافة إلى 15 وظيفة محلية طويلة الأجل.

من خلال هذا الالتزام، خالفت إنتل الاتجاه طويل الأجل عبر الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع لأطراف ثالثة، وخاصة تلك الموجودة في آسيا. ومع ذلك، فالجهات المختصة على ثقة بأنه القرار الصحيح. فتجربة العديد من الشركات تُظهر أنها بحاجة إلى قدرة تصنيع عالمية جديدة كافية لأشباه الموصلات لتجنب الاعتماد على أي دولة أو شركة واحدة للتوريد.

لقد أدى الوباء العالمي إلى تسريع التحول الرقمي الذي كان جارياً بالفعل، وكل جانب من جوانب حياتنا الرقمية اليوم يعمل على أشباه الموصلات. وفي الوقت الحالي، تقف الولايات المتحدة عند مفترق طرق، بالنظر إلى المهلة اللازمة لإنشاء بنية تحتية تصنيعية جديدة وتوسيع نطاقها. لذلك ستحدد القرارات التي نتخذها الآن ما إذا كنا سنظل رواد العالم في تصنيع أشباه الموصلات لجيل آخر. لدى البلاد أرضية صلبة لتعويض النقص الحاصل، ولم يفت الأوان بعد. في الواقع، هناك سبب للتفاؤل.

صحيفة «ذا هيل»