شكرا لقرائتكم خبر عن تريليون دولار..قيمة الفجوة الضريبية السنوية في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مصلحة الضرائب الأمريكية، تشارلز ريتيج، الثلاثاء، أن الوكالة بحاجة إلى مزيد من التمويل الثابت للمساعدة على سد «فجوة ضريبية» ربما تتجاوز تريليون دولار من الضرائب المستحقة قانوناً، وغير المحصلة سنوياً.

وأبلغ ريتيج اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن مصادر جديدة للثروة نشأت منذ الفترة بين عامي 2011 و2013، عندما أظهر آخر تقدير رسمي للفجوة الضريبية السنوية أنها بلغت 441 مليار دولار، وأن تلك المصادر تضمنت العملات المشفرة، والاستخدام المتزايد لدخول معقدة من مصادر أجنبية.

وأضاف: «إذا أضفت تلك المصادر، أعتقد بأنه لن يكون غريباً أن تقترب الفجوة الضريبية الفعلية من تريليون دولار، أو تتجاوز ذلك على أساس سنوي». وطالب الكونجرس بتوفير تمويل ثابت وسريع وكاف يستمر سنوات عدة.

ومن شأن الموازنة المالية لعام 2022 التي تطلبها إدارة الرئيس جو بايدن تعزيز ميزانية وكالة الإيرادات الداخلية بنحو 1.3 مليار دولار، أو 10.4 % عن المستويات الحالية.

وتتضمن الميزانية المقترحة للوكالة، والبالغة 13.2 مليار دولار 900 مليون دولار إضافية لإنفاذ الضرائب في السنة المالية 2022 والتي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.