شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بجامعة الإمارات تسلط الضوء على اسهامات حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت كلية التربية بجامعة الإمارات ندوة افتراضية سلطت فيها الضوء على حياة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس و الطلبة.

و ألقت الدكتورة نجوى الحوسني، عميد كلية التربية بالإنابة ، كلمة أوضحت فيها جهود المغفور له في الميدان التربوي عبر مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز التي تعد شريكا استراتيجيا للكلية منذ أكثر من عشرين عاما قدمت خلالها دعمها المادي لأنشطة وفعاليات الكلية.

استعرضت الندوة أهم اسهامات الفقيد و ألقت الضوء على مسيرة حياته و أدواره و مساهماته في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والاقتصادية وأهم المشاريع والمراحل الزمنية لتأسيس مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

(وام)