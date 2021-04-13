شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات ومبادرات الصحة فى مصر خلال الـ6 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، استطاعت الدولة المصرية، أن تنتهى من تنفيذ (960) مشروعًا فى مجال الصحة والسكان بإجمالى استثمارات بلغ (81290) مليون جنيه مصرى، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، وكذلك تم تنفيذ (40) مشروعًا مرتبطًا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و(13) مبادرة لدعم القطاع الصحى بأفريقيا.

ومن أبرز تلك الإنجازات ما يلي:

- توجيه استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين القطاع الصحي.

- نجاح كل المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تحقيق صحة أفضل للمواطن والمرأة والطفل.

- إجراء 413 ألف جراحة عاجلة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

- تطوير المستشفيات الجامعية (113مستشفى جامعي) بزيادة 25 مستشفى عن 2014.

- الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام وبعض الأمصال واللقاحات.

- إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.

- إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

- تعميم مبادرة “100 مليون صحة” على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

- تدريب الكوادر الطبية بأفريقيا على نموذج إجراء المسح الطبي للفيروسات وإمدادهم بالدعم الفني اللازم.