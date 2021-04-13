شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد لقاء لأعضاء الاحتياط بها بقاعة خوفو للمؤتمرات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال اللجنة المسؤولة عن الأعضاء الاحتياطى بها، لقاء للأعضاء الاحتياط من 22 حزبا، بالإضافة لمجموعة من الشباب السياسى، وذلك بقاعة خوفو للمؤتمرات بالجيزة.

وكان اللقاء بحضور مسئولي لجنة الاحتياط، وهم النائب بلال حبش، النائب علاء عصام، وشيماء عبدالاله المتحدثة باس التنسيقية، وصابرين حجازى، بالإضافة للنائبة أميرة العادلى.

وتضمن اللقاء عدة محاور منها الترحيب بالزملاء، وجلسة تعريفية حول التنسيقية وأهدافها ومبادئها، والتعريف باللجان النوعية، بالإضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات وأدوار أعضاء التنسيقية، كما جرى الاستماع لمناقشات واستفسارات الأعضاء.