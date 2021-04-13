كندا تحرم تركيا من تكنولوجيا متطورة

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أوقفت كندا تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا، بعد ثبوت استخدامها في القتال بإقليم ناغورني قره باغ.



وقال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، إن كندا ألغت، الإثنين، تصاريح تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى تركيا بعد أن خلصت إلى أن المعدات استخدمت من قبل القوات الأذربيجانية التي تقاتل أرمينيا في إقليم قره باغ.

وأضاف: "هذا الاستخدام لا يتفق مع السياسة الخارجية الكندية ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا"، مشيرا إلى أنه عرض مخاوف بلاده مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وأشارت مجموعة "بروجيكت بلافشيرز" الكندية لمراقبة الأسلحة، في وقت سابق إلى إن مقاطع مصورة لضربات جوية بثتها الحكومة الأذربيجانية تظهر أن الطائرات المسيرة التي تم استخدامها كانت مزودة بأنظمة تصوير واستهداف طورتها شركة "أل 3 هاريس ويسكام"، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ذا غلوب أند ميل" الكندية أن شركة "إل 3 هاريس ويسكام" حصلت على إذن هذا العام بشحن 7 أنظمة إلى شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيرة.

وتعتبر تركيا حليفا رئيسيا لأذربيجان، التي خاضت قتالا عنيفا ضد القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ ساعية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الجانب الأرمني في 1992-1994