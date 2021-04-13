الاستخبارات الأمريكية: موسكو لا تريد نزاعاً مباشراً مع واشنطن

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

اعتبرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي عن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة في العالم، أن روسيا "لا تريد نزاعاً مباشراً" مع واشنطن رغم أنها "ستواصل جهودها لزعزعة الاستقرار ضد أوكرانيا".



وأضافت إدارة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر الثلاثاء، أن الحكومة الافغانية ستواجه صعوبات في مواجهة متمردي طالبان إذا انسحب التحالف الدولي من افغانستان هذا العام، الامر المقرر بموجب الاتفاق العام الفائت بين المتمردين وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.