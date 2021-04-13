البرلمان الأوروبي يؤجل قراراً بشأن اتفاقية التجارة مع بريطانيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أعطى البرلمان الأوروبي، الضوء الأخضر اليوم الثلاثاء، للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على إتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكنه أرجأ قراراً بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.



وتصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الإتفاقية التي أُبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول).

وكان أعضاء البرلمان قد علًقوا عملية التصويت في مارس آذار احتجاجا على تغييرات بريطانية للترتيبات بشأن أيرلندا الشمالية.