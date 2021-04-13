الرئيس الامريكي يحدد موعد الانسحاب من أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان الى ما بعد الأول من مايو (آيار)، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب "من دون شروط" بحلول 11 سبتمبر (أيلول).



وقال المسؤول للصحافيين: "سنبدأ انسحاباً منظماً للقوات المتبقية قبل الأول من مايو (آيار) ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية من البلاد قبل الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)".

وأضاف "أبلغنا طالبان من دون أي التباس أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأمريكيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن".