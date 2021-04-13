بالأرقام.. حصيلة قياسية بإصابات كورونا شمال وشرق سوريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا بمناطقها، وحذرت من كارثة صحية جراء ذلك.



وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها الثلاثاء، بث على صفحات الادارة موقع فيسب وك أن عدد الإصابات التي سجلت الثلاثاء، بفيروس كورونا بلغ 319 إصابة، وهي أكبر حصيلة الإصابات اليومية منذ تسجيل أول اصابة في مارس (اذار) العام الماضي.

ومع إعلان الحالات الجديدة، بلغ عدد المصابين بالفيروس في مناطق الإدارة الذاتية، 12756 حالة منها 432 حالة وفاة و1382 حالة تماثلت إلى الشفاء.

ودخل اليوم قرار الإغلاق الكلي في مناطق الإدارة الذاتية والذي يستمر لمدة 10 أيام نتيجة تزايد الإصابات والوفيات.

ووجهت الإدارة الذاتية الإثنين نداء عاجلاً إلى المنظمات الصحية الدولية لمنع حدوث كارثة إنسانية جراء تفشي الفيروس على نحو خطير يصعب السيطرة عليه في المنطقة.