مصر تدعم ليبيا ضد فيروس كورونا بطائرتي مساعدات طبية

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

وصلت، الثلاثاء، إلى مطار سبها الدولي جنوب ليبيا طائرتان قادمتان من مصر محملتين بالمساعدات الطبية.



وقالت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها بالجيش الليبي إنها تسلمت طائرتي مساعدات طبية قادمة من مصر.

وأضافت الإدارة في بيان، أن المساعدات أرسلت بناء على لقاء بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تم خلاله التنسيق على إرسالها لمساعدة الجنوب الليبي في مواجهة كورونا.

وأوضح البيان أنه تم تسلم المساعدات من قبل مدير الإمداد الطبي في سبها بحضور آمر غرفة عمليات الجنوب وآمر فرع إدارة التوجيه المعنوي.

وفي وقت سابق، شهدت مدن الجنوب الليبي، خصوصا سبها، التي تعد عاصمة إقليم فزان، طفرة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مما ينذر بأزمة إنسانية حقيقية.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية وجنوب أفريقيا من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف عن عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الأنواع الجديدة التي ظهرت لأول مرة في ليبيا، تتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.