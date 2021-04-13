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مصادر : بايدن سيسحب القوات من أفغانستان في ١١ سبتمبر القادم

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الدمام - شريف احمد - قال أحد كبار المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الرئيس بايدن يرغب فى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادى عشر من سبتمبر.

ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة لكي يتخذ قرارا بشأن نشر القوات في أفغانستان ، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري مستمر على مدار الـ 19 عاما الماضية.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقع اتفاقا مع حركة طالبان العام الماضي ، وافق بمقتضاه على سحب جميع القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان بحلول أول مايو المقبل.

وفي مقابل هذا الإنسحاب ، تعهدت طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى والدخول في محادثات سلام أفغانية أفغانية.

ولكن بايدن صرح مؤخرا بإنه من غير المرجح أن تلتزم إدارته بهذا الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة ، بينما أوضح أيضا أنه يرغب في إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وأضاف أن تسريع وتيرة مفاوضات السلام الجارية بين الأطراف الأفغانية سيكون مفتاحا لسحب القوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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