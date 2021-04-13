شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : بايدن سيسحب القوات من أفغانستان في ١١ سبتمبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أحد كبار المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الرئيس بايدن يرغب فى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادى عشر من سبتمبر.

ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة لكي يتخذ قرارا بشأن نشر القوات في أفغانستان ، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري مستمر على مدار الـ 19 عاما الماضية.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقع اتفاقا مع حركة طالبان العام الماضي ، وافق بمقتضاه على سحب جميع القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان بحلول أول مايو المقبل.

وفي مقابل هذا الإنسحاب ، تعهدت طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى والدخول في محادثات سلام أفغانية أفغانية.

ولكن بايدن صرح مؤخرا بإنه من غير المرجح أن تلتزم إدارته بهذا الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة ، بينما أوضح أيضا أنه يرغب في إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وأضاف أن تسريع وتيرة مفاوضات السلام الجارية بين الأطراف الأفغانية سيكون مفتاحا لسحب القوات.