شكرا لقرائتكم خبر عن 154 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 25 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 118 ألفا و.799 وكشفت الوزارة في بيان لها، عن رصد 3 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و.137

وأشارت الوزارة إلى تماثل 109 حالات جديدة للشفاء، ليصل بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 82 ألفا و.813 فيما يتواجد 19 مريضا في العناية المركزة.