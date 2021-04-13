"لن نسمح لإيران بامتلاك نووي".. أمريكا تجدد التزامها تجاه إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدد التأكيد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن

"الثابت تجاه أمن إسرائيل وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا".

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية.



وبالتزامن مع التصريحات الأمريكية، أعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف ان محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني ارجئت إلى الخميس بعدما كان مقررا أن تستأنف الأربعاء.

وكتب اوليانوف على تويتر أن "اجتماع اللجنة المشتركة" التي تضم الدول الموقعة للاتفاق (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران) برعاية الاتحاد الاوروبي "سيعقد في 15 أبريل/ نيسان" في العاصمة النمساوية، مضيفا أنه "سيتم التطرق بالتأكيد الى الاجراءات الاخيرة لإيران في المجال النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوسائل إعلام رسمية، إن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.



وأوضح أنه سيتم تركيب 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في منشأة نطنز النووية.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشفت، مؤخراً، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في نطنز.