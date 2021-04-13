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الاستخبارات الأمريكية: موسكو لا تريد نزاعاً مباشراً مع واشنطن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي عن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة في العالم، أن روسيا "لا تريد نزاعاً مباشراً" مع واشنطن رغم أنها "ستواصل جهودها لزعزعة الاستقرار ضد أوكرانيا".

وأضافت إدارة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر الثلاثاء، أن الحكومة الافغانية ستواجه صعوبات في مواجهة متمردي طالبان إذا انسحب التحالف الدولي من افغانستان هذا العام، الامر المقرر بموجب الاتفاق العام الفائت بين المتمردين وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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