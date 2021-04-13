شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الأوروبي يؤجل قراراً بشأن اتفاقية التجارة مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعطى البرلمان الأوروبي، الضوء الأخضر اليوم الثلاثاء، للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على إتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكنه أرجأ قراراً بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.



وتصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الإتفاقية التي أُبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول).

وكان أعضاء البرلمان قد علًقوا عملية التصويت في مارس آذار احتجاجا على تغييرات بريطانية للترتيبات بشأن أيرلندا الشمالية.