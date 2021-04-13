شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلق الرحلات..«كورونا» يعصف بالسياحة التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط توترات بشأن دعم أنقرة لأوكرانيا، علقت روسيا معظم الرحلات الجوية مع تركيا، بسبب ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا، وقطعت مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السياحة، بحسب ما أعلنت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في إفادة تلفزيونية، إن معظم الرحلات الجوية المستأجرة والعادية سيتم تعليقها بين 15 أبريل والأول من يونيو، لكن رحلتين أسبوعياً ستستمران بين موسكو وإسطنبول. وأضافت رئيسة الصحة العامة آنا بوبوفا في نفس الإحاطة، أن 80% من حالات Covid-19 التي تم تحديدها لدى الروس العائدين من الخارج كانت لأشخاص قدموا من تركيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الاتحاد الروسي لمنظمي الرحلات قوله: إن حوالى 500 ألف روسي حجزوا رحلات إلى تركيا خلال هذه الفترة، والتي تغطي عطلتين عامتين. وانخفض مؤشر السياحة في بورصة إسطنبول بنسبة 6.4% مع انتشار شائعات عن احتمال تعليق الرحلات الجوية، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ 11 يناير.

وسجلت الحالات اليومية في تركيا -وهي الأعلى في أوروبا-، رقما قياسيا قدره 55941 يوم 8 أبريل. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس رجب أردوغان إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي بعد اجتماع للحكومة اليوم.