ايطاليا استردت تمثالاً رومانياً مسروقاُ رصده شرطيان خلال وجودهما في بروكسل

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روما: استردت السلطات الإيطالية تمثالاً رومانياً قديماً سُرق قبل أكثر من عشر سنوات، بعدما رصده ضابطان خارج الخدمة في متجر للتحف في بروكسل، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية الثلاثاء.

وذكّرت وحدة الفن في الشرطة في بيان إن التمثال الرخامي العائد إلى القرن الأول وهو من فئة تماثيل "توغاتوس"، ويمثل رجلاً يرتدي ثوب التوغا، سُرق في العام 2011 من فيلا في روما، وهو كامل الجسم لكنه مقطوع الرأس.

وأوضحت الشرطة أن الضابطين رصدا التمثال وارتابا في أمره فيما كانا يتجولان في حي سابلون الفاخر بالعاصمة البلجيكية ، والمعروف بمحال التحف والأثاث العتيق.

وتأكد حدسهما عند عودتهما إلى روما: فبعدما راجعا ملفات الشرطة المتعلقة بالقطع الفنية المسروقة ، تبيّن لهما أن التمثال الذي رصداه هو التمثال المفقود نفسه.

وأضافت الشرطة إن التمثال الذي تبلغ قيمته نحو 119 ألف دولار صودر بمساعدة السلطات البلجيكية وشُحِن إلى إيطاليا في شباط/ فبراير الفائت.

وبنتيجة التحقيقات، وجهت إلى تاجر أعمال فنية إيطالي كان يعمل باسم إسباني مستعار تهمة حيازة سلع مسروقة وتصدير التمثال بشكل غير قانوني.