شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعلن إطلاق أول برنامج تليفزيونى عربي مشترك بين مصر و3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين عن الاستعداد لإطلاق أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بعنوان "بيت للكل"، يهدف الى تقديم رساله إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كافة القضايا، مؤكدة إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق البرنامج الجمعة المقبل.

وأضافت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه كان هناك إعداد وتنسيق كبير منذ فترة بين الهيئات الإعلامية بالدول المشاركة في البرنامج الذى يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة المصحوبة بتقارير ميدانية من الدول الأربع المشاركة تمتزج فيها عناصر الجدية والإبهار والمتعة والترفيه، وأنه يشترك في تقديم البرنامج نخبة كبيرة متميزة من مقدمى البرامج من الدول الأربع المشاركة فى البرنامج الذي يبث عبر القنوات الرئيسية بهذه الدول ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث برنامج بيت للكل يوم الجمعة من كل أسبوع وفى توقيت واحد العاشرة مساء.