بايدن يقترح قمة مع بوتين خلال الأشهر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - ( د ب أ )

اقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن عقد قمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الأشهر القادمة، حسبما أعلن البيت الأبيض الأمريكى اليوم الثلاثاء.

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن اقترح خلال اتصال هاتفي أنه يمكن عقد اجتماعهما "في دولة ثالثة" لمناقشة المجموعة الكاملة من القضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا.

وتوجه واشنطن الاتهام إلى موسكو بالتدخل في انتخاباتها وشن هجمات إلكترونية. كما فرضت إدارة بايدن مؤخرًا عقوبات على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني.

وتصاعدت التوترات خلال الأيام الأخيرة بسبب حشد روسيا لقواتها بالقرب من حدود أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أعرب خلال المكالمة عن "المخاوف بشأن التعزيزات العسكرية الروسية المفاجئة في شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا، ودعا روسيا إلى وقف التصعيد وتهدئة حدة التوترات".