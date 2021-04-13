أمين عام الناتو يحذر من من حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، حشد "الآلاف" من القوات الروسية المستعدة للقتال، على الحدود مع أوكرانيا، ووصفه بأنه أمر "غير مفسر وغير مبرر ومثير للقلق العميق"، وذلك عقب اجتماعه مع وزير خارجية كييف اليوم الثلاثاء.

وتحدث ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، عن "أكبر حشد للقوات الروسية منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية"، ودعا موسكو إلى التراجع عن ذلك، "ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد على الفور".

وأثارت التقارير الأخيرة عن النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا وحولها وكذلك انتهاكات وقف إطلاق النار، مخاوف دولية من أن الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين البلدين قد يتصاعد مرة أخرى.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم بعد استفتاء مثير للجدل في عام 2014. ولا تزال الحكومات الغربية تعتبر شبه جزيرة القرم جزءًا من الأراضي الأوكرانية.

ويسيطر المتمردون المدعومون من موسكو على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا المعروفتين مجتمعين باسم دونباس على طول الحدود الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي اجتمع مع ستولتنبرج في مقر التحالف الدفاعي ببلجيكا، إن روسيا تحشد القوات في شمال شرق أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم في الجنوب وفي دونباس.

وقال كوليبا إنه إذا قامت موسكو بأي "تحرك غير مسؤول" أو بدأت "سلسلة جديدة من أعمال العنف سيكون الأمر له تكلفة على جميع الأصعدة"، مضيفًا أن كييف لا تريد حربا.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأوكراني بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بروكسل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأكدت عدة مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزراء الخارجية والدفاع في دول حلف الناتو يريدون مناقشة التصعيد الحالي في أوكرانيا عبر مؤتمر الفيديو يوم غد الأربعاء.

واتهمت روسيا بدورها الولايات المتحدة وحلف الناتو بتهديد أمن روسيا من خلال تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا وكذلك التدريبات العسكرية وبناء أشياء وأغراض في المنطقة.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية إن "الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تعمد إلى تحويل أوكرانيا إلى برميل بارود".

واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بالقيام باستفزازات بالقرب من الحدود الروسية، بعد أن نقلت بوارج حربية إلى البحر الأسود. وقال "هذا إجراء استفزازي صارخ".

ودعا الناتو إلى تنفيذ خطة السلام في شرق أوكرانيا، لكنه أضاف أيضًا أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامتها وسلامة مواطنيها "أينما كانوا".

وحذرت دول مجموعة السبع أمس الاثنين موسكو من القيام باستفزازات على طول الحدود الأوكرانية.

وقال وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك إن "هذه التحركات واسعة النطاق للقوات، دون إخطار مسبق، تمثل أنشطة مهددة ومزعزعة للاستقرار".

وأضاف البيان: "ندعو روسيا إلى وقف استفزازاتها ونزع فتيل التوترات فورًا تمشايًا مع التزاماتها الدولية".

وأكد الوزراء مجددًا في البيان على "دعمهم الثابت لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا".