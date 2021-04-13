الأسد يعزل حاكم المصرف المركزي من دون تعيين بديل له

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 7:55 مساءً

أقال رئيس النظام السوري بشار الأسد، حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من منصبه، ولم يتم الاعلان عن تعيين بديل له حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

يشار إلى أن الأسد كان قد عين في 2018، قرفول حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي، ليحل محل، دريد درغام، الذي يتولى هذا المنصب منذ منتصف 2016.

وشغل قرفول منصب النائب الأول لسلفه دريد درغام منذ عام 2014، وفقا للموقع الرسمي لمصرف سوريا المركزي.

وكان سعر صرف الليرة السورية عند تعيين حازم قرفول رئيسا للمصرف المركزي السوري في 2018، نحو 470 ليرة مقابل الدولار، وتراجعت لتسجل أدنى مستوى لها بقيمة 3175 ليرة مقابل الدولار، في عام 2020.

وسجل متوسط سعر الليرة السورية 1257.67 مقابل الدولار في التداولات اليوم و3300 ليرة في السوق السوداء.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات على محافظ البنك المركزي السوري و16 شخصا أو مؤسسة أخرى، وأمرت بتجميد أي أصول مملوكة للذين شملتهم العقوبات ومنع المعاملات المالية معهم في الولايات المتحدة.

الجدير ذكره بأن الاقتصاد السوري تقلص بأكثر من 60% منذ عام 2010، وانهارت الليرة السورية، قبل الحرب وفقا لتقديرات البنك الدولي.

كما ارتفع التضخم بأكثر من 300% في معدل التضخم على السلع الاستهلاكية، وفقا لتقديرات CSIS.