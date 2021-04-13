شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنهي المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزير الصحة البريطاني، مات هانكومك، اليوم عن إستكمال المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الوطني التي إستهدفت كبار السن والعاملين في المجال الطبي وذوي الأمراض المزمنة.

وقال راب في كلمة أمام مجلس العموم: "يسعدني أننا حققنا على نطاق المملكة المتحدة، وقبل الموعد النهائي في 15 أبريل، هدفنا المتمثل في توفير اللقاح لجميع المدرجين ضمن المجموعات التسعة ذات الأولوية القصوى".

وأضاف "لقد قدمنا حتى الآن الجرعة الأولى لأكثر من 32 مليون شخص، ونحن في طريقنا لتقديم لقاح لجميع البالغين بحلول نهاية شهر يوليو".

وفي السياق، إستطرد المسؤول البريطاني "يمكنني أن أعلن رسميًا أنه اعتبارًا من اليوم قدمنا دعوات لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا لتلقي اللقاح، وبعد ذلك سننتقل إلى كل من تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بما يتماشى مع موقف الإمدادات".