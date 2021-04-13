شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تقتل 25 من عناصر حركة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ "دنب" أنها قتلت 25 مسلحا من حركة الشباب خلال عملية عسكرية في منطقة "جامبول" الواقعة على بُعد نحو 48 كم من مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي الإقليمية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول عسكري قوله: إن القوات نفذت العملية بعد تلقيها تقارير استخبارية عن وجود مسلحين في "جامبول" حيث كانوا على استعداد للقيام بأنشطة إرهابية في المنطقة.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تعهدت فيه القوات المتحالفة بتسيير دوريات أمنية مشتركة قبل حلول شهر رمضان المبارك.