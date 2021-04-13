بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 137 مليونا و278 ألفا و679 إصابة، الثلاثاء.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و959 ألفا و342 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 110 ملايين و472 ألفا و478 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.