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'إسرائيل' تتهم إيران باستهداف سفينتها قبالة الإمارات

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بغداد - ياسين صفوان - نقلت قناة "12" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين توجيههم أصابع الاتهام لإيران في الهجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الإمارات.
وأشارت القناة، إلى أنه "لا إصابات في الهجوم على السفينة".

وأعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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