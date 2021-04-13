انت الان تتابع خبر 'إسرائيل' تتهم إيران باستهداف سفينتها قبالة الإمارات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نقلت قناة "12" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين توجيههم أصابع الاتهام لإيران في الهجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الإمارات.
وأشارت القناة، إلى أنه "لا إصابات في الهجوم على السفينة".
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.
وأعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.