'إسرائيل' تتهم إيران باستهداف سفينتها قبالة الإمارات

وأشارت القناة، إلى أنه "لا إصابات في الهجوم على السفينة".

وأعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

