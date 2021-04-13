انت الان تتابع خبر بالفيديو قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.