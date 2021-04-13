تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم إيراني في بحر عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن تكون السفينة الإسرائيلية المُستهدفة تعرضت لهجوم من قبل إيران بصاروخ أو طائرة بدون طيار.

ونقلت رويترز عن وكالة يونيوز للأخبار تأكيدها أن سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية استُهدفت في بحر عمان.

استهداف إيراني لسفينة إسرائيلية بعد أيام من اعتراف طهران بتعرض سفينة عسكرية تابعة لها لهجوم قبالة سواحل إريتريا.

ورغم الاعتراف الإيراني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لم يشر إلى الجهة التي هاجمت السفينة.

والثلاثاء 6 أبريل/نيسان الماضي، تعرضت السفينة الإيرانية لهجوم يعتقد أن وراءه إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفِ، رسميا هذا الأمر.

لكن مسؤولا أمريكيا تحدث عن إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة بتوجيهها ضربة لسفينة التجسس "ساويز" التابعة للحرس الثوري.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت حوادث استهداف السفن الإيرانية الإسرائيلية، وسط صمت من قبل الطرفين في كثير من الأحيان.

