الرئيس الأمريكي يقترح على نظيره الروسي عقد اجتماع قمة في دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا العالقة بين البلدين.



واقترح الرئيس الأمريكي على نظيره الروسي عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة" من أجل "بناء علاقة مستقرة" مع روسيا، وفق البيت الأبيض.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن أعرب خلال محادثات هاتفية جديدة مع بوتين عن "قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية"، داعيا موسكو إلى "خفض التوترات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عن نقل عدة أفواج عسكرية تابعة للجيش الروسي إلى الحدود الغربية لمواجهة تهديدات "الناتو" الأخيرة.

وقال شويجو، خلال اجتماع في ضواحي موسكو الشمالية: "تم بنجاح نقل جيشين وثلاث وحدات من قوات الإنزال الخاصة إلى الحدود الروسية الغربية في مناطق التدريب العسكري خلال ثلاثة أسابيع".

من جانبها اعتبرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي عن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة في العالم أن روسيا "لا تريد نزاعا مباشرا" مع واشنطن رغم أنها "ستواصل جهودها لزعزعة الاستقرار ضد أوكرانيا".