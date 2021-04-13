شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: جمعت ثروتي من راتبي..وأتعرض لحملة شيطنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الاتهامات الموجة إليه باختلاس أموال غير مشروعة، على حساب البنك المركزى، رافضاً الإفصاح على نتيجة التحقيقات الخاصة بتلك القضية، مؤكداً في الوقت نفسه أن ثروته جمعها على مدار 20 عاماً بفضل راتبه الكبير، مشدداً على أنه يتعرض لـ«حملة شيطنة»، أغراضها سياسية، عازياً أزمات البلاد الحالية إلى الحكومات المتعاقبة التي فشلت في الإصلاح.

وقال سلامة في حديث لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية: «لم يكن لديّ أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة على حساب ​البنك المركزي​، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتابع: «شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى ​رئاسة​ ​المصرف، وجمعت ثروتي بعد عشرين عاماً، بفضل راتبي الشهري الكبير، وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من مستشاري، وجعلها تزيد».

وعلق سلامة حول ما يثار بشأن تضخم ثروته قائلاً: «يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي. أنا المستفيد المعلن في كل ما أملك، لأنني شفاف، ولا يوجد شيء أخبئه، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني، واختلاق الأكاذيب، وكل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي، وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية».

وفيما يخص التحقيقات السويسرية الحالية، قال سلامة: «هناك تحقيق أولي في سويسرا، لا يمكنه الإفصاح عن معلومات لاحترام سرية التحقيق».

وأرجع حاكم مصرف ​لبنان أزمة البلاد الحالية إلى عجزين الأول نتج عن الموازنات التي اعتمدتها الحكومات، ولم تأخذ في الاعتبار الإصلاح، والتي شرعت في زيادات كبيرة في ​الأجور​ في ​القطاع العام​ في تشرين الثاني 2017، والثاني يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات المفرطة، بما يتجاوز احتياجات البلد».

وتابع سلامة:«على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و 2019، بلغت واردات لبنان 65 مليار ​دولار، فيما انخفض حجم الواردات اليوم إلى النصف».

وأوضح سلامة أن لبنان يمتلك 16.350 مليار دولار من السيولة الخارجية، وما يعادل 18 مليار دولار من احتياطي ​الذهب​، موضحاً أن هذا الأمر مهم، ويساعد على منع أي انهيار.