شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون آند جونسون» تؤجل إطلاق لقاحاتها في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، الثلاثاء، أنها ستؤجل إطلاق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في أوروبا بعدما تحرّكت السلطات الأمريكية باتّجاه تعليق استخدامه جرّاء مخاوف صحية.

وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز احتواء الأمراض بـ«تجميد» استخدام اللقاح المكوّن من جرعة واحدة على خلفية المخاوف بشأن ست حالات تم تسجيلها للإصابة بنوع نادر من التجلّط في الدم في الولايات المتحدة.

وقالت جونسون آند جونسون «اتّخذنا قراراً بتأجيل استباقي لإطلاق لقاحنا في أوروبا». وأضافت «نعمل عن قرب مع خبراء الصحة والسلطات الصحية وندعم بشدة إيصال هذه المعلومات بانفتاح إلى الموظفين الصحيين والعامة».

وحظي لقاح جونسون آند جونسون بترحيب لدى إطلاقه نظراً إلى إمكان تناوله بجرعة واحدة فقط وتخزينه بدرجات حرارة في الثلاجات.