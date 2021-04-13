«أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان

أبوظبي:

”الخليج 365”

استقبل محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، الثلاثاء، في مقرّ الصندوق، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، بحضور خليفة القبيسي، نائب المدير العام، ومحمد أمين الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات وسبل تنميتها وتطويرها، لتحقيق التنمية المستدامة في السودان، وتمكين الحكومة السودانية من تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأوضح السويدي، أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان نموذج يحتذى للعلاقات بين الدول الشقيقة. مشيراً إلى أن الصندوق وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة يحرص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها بمواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان.

وقال «زيارة وزيرة الخارجية فرصة مهمة لتعزيزالعلاقات والتباحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما أن علاقات البلدين، شهدت تطوراً ملحوظاً وتعاوناً وثيقاً، خلال السنوات الماضية».

وذكر السويدي، أن الصندوق، نفذ حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان التي تعهدت بها دولة الإمارات في أبريل عام 2019، وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية. لافتاً إلى أن حزمة المساعدات حققت أهدافها، وتركت تأثيراً مباشراً في المجتمع، وعززت مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد. كما أن الصندوق مستمر بالتنسيق مع الحكومة السودانية، لمتابعة ما تبقى من حزمة المشاريع خلال المرحلة المقبلة.

وثمّنت مريم الصادق المهدي، الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات، للشعب السوداني، مؤكدةً امتنان السودان للجهود التي تبذلها لمساندته على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

كما أعربت عن شكرها للتعاون الذي أبداه الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة في السودان، ودوره في تنفيذ حزمة المساعدات الاقتصادية للشعب السوداني، التي جاءت في توقيت مهم. مشيرة إلى أنها عملت على تعزيز الاستقرار، ومكنت الحكومة من تنفيذ برامج تنموية في قطاعات أساسية.