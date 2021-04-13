إشارة مرور خاصة بالإبل في الصين

إعداد: محمد الدسوقي

في سابقة هي الأولى من نوعها، وضعت السلطات الصينية أول إشارة مرور حصرية للإبل في العالم وسط الصحراء، في جبل مينجشا في دونهوانج قانسو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأوضحت الوكالة أن إشارة المرور ذات عناصر الجمال تظهر في نبع الهلال السياحية بمدينة دونهوانج؛ بهدف ضمان سلامة المرور في المنطقة، من خلال توجيه الناس والسيارات وقوافل الجمال. وأضافت أن الإشارة تهدف لتوجيه رعاة الجمال في الاتجاهات المختلفة بشكل منظم، وفقاً للأرصفة وممرات السيارات وتقاطع الطرق.

وأفادت بأن هذه الإشارة ساهمت في تحسين المرور، وخلق عنصر جديد من العناصر السياحية في المنطقة؛ حيث يمكن للسياح اكتشاف كيفية احترام الإبل لقوانين السير.