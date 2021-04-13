مستوى قياسي للقروض المصرفية الجديدة في الصين

ارتفعت القروض المصرفية الجديدة في الصين بأكثر من المتوقع في مارس/ آذار عن الشهر السابق؛ بفعل طلب قوي من الشركات والأسر بينما يسلك البنك المركزي مساراً حذراً بين دعم اقتصاد يتعافى بسرعة واحتواء مخاطر الديون.

وبحسب بيانات نشرها بنك الشعب الصيني، قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بالعملة المحلية قيمتها 2.73 تريليون يوان (416.62 مليار دولار) في مارس، ارتفاعاً من 1.36 تريليون يوان في فبراير/ شباط ومتجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.45 تريليون يوان.

ووفقاً لحسابات رويترز على أساس بيانات البنك المركزي، فإن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 7.67 تريليون يوان، محطماً المستوى القياسي السابق البالغ 7.1 تريليون يوان المسجل في الربع الأول من 2020 عندما بدأ صانعو السياسة النقدية تمديد إجراءات لم يسبق لها أي مثيل للتغلب على الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

(رويترز)