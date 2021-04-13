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دولة الإمارات تتجاوز 9.1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتجاوز 9.1 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 118,805 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الثلاثاء، 9,156,728 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 92.58 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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