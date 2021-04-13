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حالة الطقس المتوقعة في الإمارات خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في الإمارات خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربيسيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 14:51 والمد الثاني عند 02:31 الجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:13 وفي بحر بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:38 والمد الثاني عند الساعة 22:39 والجزر الاول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 41 26 50 10 دبــي 40 28 55 15 الشارقة 40 22 50 15 عجمان 37 25 55 20 أم القيوين 40 22 50 15 رأس الخيمة 36 22 70 30 الفجيرة 34 26 75 50 العين 39 27 40 15 ليوا 41 25 35 10 الرويس 40 26 65 15 السلع 39 24 70 20 دلما 39 26 85 50 طنب الكبرى 35 25 80 40 طنب الصغرى 35 25 80 40 أبو موسى 35 25 80 40

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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