شكرا لقرائتكم خبر عن الجلطات الدموية تطارد لقاح جونسون اند جونسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت الهيئات الصحية الاتحادية الأمريكية اليوم الثلاثاء بوقف استخدام لقاح جونسون اند جونسون المضاد لكوفيد-19 وذلك بعد إصابة ستة متلقين له باضطراب نادر يشمل جلطات دموية، الأمر الذي يعد انتكاسة جديدة للجهود العالمية للقضاء على الجائحة.

جاءت التوصية بعد أسبوع من قول المنظمين الصحيين الأوروبيين إنهم وجدوا علاقة محتملة بين لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 وحدوث جلطات دموية نادرة تسببت في عدد قليل من الوفيات.

ويعتبر لقاح جونسون اند جونسون، وهو جرعة واحدة، ولقاح أسترا زينيكا ذو التكلفة المنخفضة أساسيين في مكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة ملايين إنسان حتى الآن.

وستعقد لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اجتماعا غدا الأربعاء لتحليل الحالات الست المتصلة بلقاح جونسون اند جونسون وستبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحليل، وذلك طبقا لما قالته الهيئتان في بيان مشترك.

وحالات الوفاة الست جميعا لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما وحدثت الأعراض بعد فترة تتراوح بين ستة أيام و13 يوما من تلقي اللقاح.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذه الحوادث السلبية تبدو نادرة إلى أبعد حد.

وقالت شركة جونسون اند جونسون إنها تعمل عن قرب مع المنظمين الصحيين وذكرت أنه لم يثبت أن هناك علاقة سببية واضحة بين الحوادث واللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه وحدتها في اليابان.