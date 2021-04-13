درجال: اللجنة الخليجية ستحدد موقفها بشأن خليجي 25 نهاية الشهر

وقال درجال في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، ان "اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الحالي".

واضاف، ان "الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25 "، مبينا ان"الشركة المنفذة لملعب الميناء ستنهي أعمالها في 15 أيلول المقبل".

