ضبط أربعة عجلات مخالفة لنقل الأدوية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أربعة عجلات مخالفة لنقل الادوية في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى السورمية نيوز، إن "المفارز الأمنية للفرقة الأولى شرطة اتحادية وضمن قاطع مسؤولية اللواء 15 في منطقة البتاوين ببغداد وخلال إجراء ممارسات التفتيش اليومية، تمكنت من ضبط 4 عجلات حمل بداخلها ادوية ومستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط نقل الادوية وغير مرخصة".



وأشارت إلى "تسليمها مع سائقيها الى الجهة المختصة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية".

